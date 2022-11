Milan, vacanza esotica per Calabria: ecco la meta che ha scelto (FOTO)

Il capitano del Milan Davide Calabria ha approfittato della sosta per i Mondiali di Qatar 2022 per concedersi una vacanza. Ecco dov'è stato

La lista degli indisponibili in casa Milan piano piano sembra snellirsi. Ad inizio stagione e nel corso degli ultimi impegni, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con una serie di infortuni, che in parte hanno anche influito su alcuni risultati negativi.

La sosta per i Mondiali di Qatar 2022 , però, può risultare molto importante per permettere ad alcuni giocatori di recuperare dai propri guai fisici. È questo il caso del capitano del Milan Davide Calabria , che dopo aver saltato diverse partite in stagione, sembra aver ritrovato una buona condizione.

Il capitano del Milan, infatti, ha optato per visitare Bangkok, come da lui stesso documentato attraverso il proprio profilo Instagram. Il classe 1996, comunque, sarà presente già dal primo giorno in cui i rossoneri ritorneranno ad allenarsi.