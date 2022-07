Milan, Calabria: “Rientrato a casa, non vedo l’ora di ricominciare”

Dalla trafila nelle giovanili del Milan alla fascia da capitano: Davide Calabria è pronto al grande salto dopo l'addio di Alessio Romagnoli, finito alla Lazio. Finite le meritate vacanze dopo lo scudetto e gli impegni in Nazionale, il numero 2 rossonero è ritornato a Milanello per rimettersi agli ordini di Stefano Pioli.

Calabria, attraverso i propri profili social, si mostra determinato in vista dell'inizio della prossima stagione e si dice felice di 'essere rientrato a casa'. Ecco le foto.