Milan-Cagliari, Gabbia: “Grande vittoria di squadra”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’infortunio di Alessio Romagnoli è toccato a Matteo Gabbia prendere il posto in difesa accanto a Simon Kjaer. Il classe 1999 ha messo in campo ottime prestazioni che fanno ben sperare per la sua crescita personale. Attraverso il proprio profilo Instagram, Gabbia ha poi espresso un pensiero in merito alla bella vittoria contro il Cagliari. Ecco il post.

“Grande Vittoria di Squadra !!! Stagione conclusa nel miglior modo possibile… Buone Vacanze FORZA MILAN !!!”