Milan, Europa League – Calabria: “Per crescere si passa da partite così”

Europa League, Calabria su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta dal Milan 3-2 contro il Bodo/Glimt, Davide Calabria ha commentato su Instagram il risultato del match. “Per crescere si passa anche da partite difficili ed impegnative come questa, l’importante era vincere per passare il turno”, ha scritto il terzino classe 1996.

Attraverso ottime prestazioni Davide Calabria sta conquistando la fiducia del gruppo e dell’allenatore che lo ha di fatto tolto dal mercato, anche perché non sono mai pervenute a Casa Milan offerte importanti per il ragazzo. Con Conti ancora i box per un duplice problema al ginocchio e al polpaccio, Calabria resta la prima scelta per la fascia destra, con Kalulu che farà da spola tra prima squadra e Primavera.