Milan, il messaggio di Bennacer: “Grazie di tutto Ibra, mancherai al calcio”

Sebbene sia fuori dal campo per infortunio e purtroppo ci dovrà rimanere almeno fino all'inizio del 2024, Ismael Bennacer è molto vicino alla squadra, come ha già dimostrato nei giorni scorsi. L'algerino si era infatti presentato a Milanello per salutare i compagni, accolto come meglio non potesse chiedere.