Milan-Benevento 2-0, Saelemaekers: “Continuiamo così, tutti insieme!”

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è intervenuto su Instagram dopo la vittoria contro il Benevento. Questo il suo messaggio

In pochi probabilmente pensavano che Alexis Saelemaekers diventasse un giocatore così importante per il Milan. Arrivato in sordina, il belga si è fatto apprezzare sempre di più da Stefano Pioli, che lo ha ormai eletto titolare inamovibile. Dopo un'altra partita di spessore contro il Benevento, visto l'assist fornito ad Hakan Calhanoglu, l'ex Anderlecht è intervenuto su Instagram per esprimere la propri soddisfazione per il ritorno alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio. Ecco il post. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras