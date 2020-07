Milan-Atalanta, Gabbia: “Peccato per il pareggio. Guardiamo avanti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il centrale del Milan Matteo Gabbia ha commentato su Instagram il risultato del match di ieri sera contro l’Atalanta. “Peccato per il pareggio… Guardiamo avanti!!”, ha scritto il centrale lombardo classe 1999. In queste ultime gare di campionato Gabbia giocherà con ogni probabilità titolare al fianco di Kjaer, vista l’indisponibilità di Romagnoli che ha terminato la stagione per una lesione muscolare.

Da valutare una possibile concorrenza di Léo Duarte, ristabilitosi dai suoi acciacchi che non gli hanno permesso di giocare nemmeno un minuto post lockdown.

