Milan-Atalanta, Donnarumma carica con il post su Instagram | News

Ultime Notizie Milan Atalanta: la carica di Donnarumma

MILAN NEWS – Il Milan ha già archiviato la vittoria contro il Cagliari. Sabato, infatti, è in programma una partita molto importante contro l’Atalanta di Gasperini. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Gianluigi Donnarumma, che avrà un gran da fare contro l’attacco bergamasco, uno dei più temibili della Serie A.

Donnarumma, probabilmente per caricare se stesso e tutta la squadra in vista della partita di San Siro, ha pubblicato un post su Instagram con una sua foto con scritto: "Accesso negato". La speranza dei tifosi rossoneri è che sia così contro i giocatori dell'Atalanta.