Milan, assist in allenamento per De Ketelaere: in gol Gabbia (Video)

Dopo le visite mediche e l'ufficialità Charles De Ketelaere , nella giornata di oggi, si è finalmente calato nell'ambiente Milan a tutti gli effetti. Il belga ha conosciuto Stefano Pioli e il resto della squadra, allenandosi normalmente insieme al gruppo, mostrando una condizione fisica abbastanza buona. C'erano dubbi in tal senso dal momento che, nei giorni che hanno preceduto il suo passaggio in rossonero, non si è allenato con il Brugge.

De Ketelaere, dunque, si candida a esordire già in occasione dell'amichevole contro il Vicenza, in programma sabato 6 agosto. Il classe 2001, come ha mostrato il Milan attraverso il proprio profilo Twitter, ha già il piede caldo e ha fornito il suo primo assist con la maglia rossonera. Ovviamente si tratta di un'azione in allenamento, ma l'atteggiamento sembra quello giusto. De Ketelaere, dalla sinistra, ha messo un cross teso all'indirizzo di Matteo Gabbia che, da attaccante navigato, ha messo la palla in porta con un bel sinistro al volo. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>