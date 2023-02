Milan, altro gioiello di Camarda: ecco il gol che stende il Brescia

Uno dei talenti più cristallini che possa offrire in questo momento il calcio italiano, almeno per quanto riguardare le categorie giovanili, è certamente Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 che gioca nel vivaio del Milan è divenuto famoso per il numero esorbitante di reti messe a segno nonostante la giovanissima età. Ha impressionato talmente tanto che si è guadagnato anche una chiamata dall'allenatore del Milan Primavera Ignazio Abate per un amichevole, dimostrando di valere già il salto di categoria. Si tratta di un attaccante completo, che sa segnare in qualsiasi modo, non sembra avere difetti ed è anche molto tecnico.