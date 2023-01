Milan, allenamento a Riad: la dimostrazione social di Vasquez

Devis Vasquez, portiere del Milan, ha postato una foto sui social che lo ritrae in allenamento a Riad in vista della Supercoppa

Archiviato l'amaro pareggio contro il Lecce, per il Milan è tempo di pensare al prossimo impegno, che se possibile è ancor più importante dell'incontro con i salentini. La Supercoppa contro l'Inter che si giocherà a Riad sarà un viatico importante per la stagione di entrambe le milanesi, deludenti fino a questo momento in campionato.