Milan, l’intelligenza di Adli espressa sui social: “Ascolta e impara”

Yacine Adli, classe 2000, si è unito al Milan in questa stagione dopo essere stato acquistato nell'estate 2021 per 8 milioni di euro dal Bordeaux. Un'ulteriore annata in prestito ai 'Girondins' è servita al giovane centrocampista offensivo francese per giocare con continuità, per crescere e maturare ancora. In modo da presentarsi al Milan pronto.