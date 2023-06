Milan, addio di Brahim Diaz: i commenti di Calabria e Leao

Brahim Diaz saluta il Milan. Lo spagnolo torna al Real Madrid dopo tre anni di prestito in rossonero. L'ormai ex trequartista del Diavolo, ha salutato con un addio davvero bello suisocial. Un messaggio che non è passato inosservato dai suoi ex compagni. Sia Davide Calabria che Leao hanno risposto sotto il reel di Brahim Diaz pubblicato su Instagram. Ecco i saluti.