Maxischermo Sassuolo-Milan, Fontana: “Peccato, la guarderemo da casa”

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, ha espresso il suo rammarico per il mancato maxischermo in vista di Sassuolo-Milan

Negli ultimi giorni, da molti personaggi illustri, è stata sollevata la proposta di un maxischermo a Milano in occasione di Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima partita di Serie A. Una scelta che avrebbe permesso ai tifosi rossoneri di riunirsi per festeggiarne eventualmente, uno scudetto che manca da 11 anni. Ma la richiesta pare non sia andata a buon fine. Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, ha espresso così il suo rammarico attraverso il proprio profilo Twitter.