Malore Eriksen, il tweet di Tomori: “Pregando per Christian”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto sui social dopo il brutto malore accusato in campo da Christian Eriksen

A pochi minuti dalla fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen ha accusato un malore in campo e si è accasciato a terra. Dopo il pessimismo iniziale, si respira adesso un cauto ottimismo sulle sue condizioni fisiche (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto sui social per esprimere la propria vicinanza al giocatore per l'accaduto. Ecco il tweet.