Milan, secondo sondaggio per la maglia speciale dei 125 anni di storia

Attivo il secondo sondaggio tra i tifosi rossoneri per aiutare PUMA e Milan a comporre la maglia speciale per i 125 anni del club rossonero

Il 16 dicembre 2024 il Milan festeggerà i 125 anni dalla sua fondazione. Per l'occasione, AC Milan e PUMA presenteranno una maglia speciale celebrativa che sarà indossata, tanto dalla Prima Squadra Maschile quanto da quella Femminile, in una partita ufficiale della stagione 2024-2025 .

Disegna la maglia speciale per i 125 anni con Milan e PUMA!

Milan e PUMA hanno voluto, a tal proposito, lanciare l'iniziativa 'Design our jersey, design our legacy' per permettere ai tifosi rossoneri di avere voce in capitolo su alcuni dettagli che presenterà la divisa da gioco. Come potranno fare i sostenitori del Diavolo a decidere? Semplice, votando alcuni sondaggi.