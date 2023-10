Maglia speciale per i 125 anni del Milan, quattro ipotesi (FOTO)

Milan e PUMA hanno messo in produzione una maglia speciale per i 125 anni del club rossonero. Ecco qualche indizio su come potrebbe essere

Il Milan e PUMA, per i 125 anni del club meneghino, ricorrenza che sarà festeggiata il 16 dicembre 2024, hanno messo in produzione una maglia speciale. Chiedendo, per l'occasione, un consistente aiuto ai tifosi rossoneri.

Maglia Milan per i 125 anni di storia: come sarà fatta? — Allo slogan di 'Design our jersey, design our legacy' (disegna la nostra maglia, disegna la nostra eredità, n.d.r.), il Milan ha chiesto, sul proprio sito web, ai sostenitori del Diavolo di scegliere quattro particolari della speciale divisa da gioco in quattro distinti sondaggi lanciati nello scorso mese di settembre.