L’Inter stuzzica i tifosi del Milan: protagonista Calhanoglu

Il Milan ha perso una partita importantissima contro l'Inter: la Supercoppa italiana potrebbe essere uno spartiacque per il 2023. I rossoneri stanno toccando il fondo della gestione Pioli e ora dovranno risalire su, per non rischiare di perdere tutto il buono costruito nelle ultime stagioni. Dopo un derby perso in questa maniera, era naturale aspettarsi qualsiasi tipo di sfottò. Una disfatta, quindi, anche fuori dal campo e sui social. Uno dei protagonisti di quest'ultimi è Hakan Calhanoglu, ex del Milan.