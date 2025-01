Santiago Gimenez , attaccante accostato al Milan per questa sessione di calciomercato, ha lasciato in stampelle lo stadio al termine di Lilla - Feyenoord di Champions League. Il messicano, infatti, aveva segnato l'unico gol della serata per il suo club, salvo poi infortunarsi ed essere costretto a lasciare il terreno di gioco addirittura nel primo tempo. Sui social, intanto, negli ultimi minuti sta circolando questo video che lo vede in evidente difficoltà a proseguire sulle proprie gambe.

Il tecnico del Feyenoord Brian Priske, aveva parlato così del suo infortunio: "Non era certamente una precauzione. Ha sentito dolore, quindi ha dovuto staccarsi perché non poteva continuare. A parte questo non ne ho idea. È anche una questione di aspettare Justin. È incredibilmente triste per lui. È un bravo ragazzo e molto professionale. Lavora duro ogni giorno in palestra e dal fisioterapista. Sono davvero solidale con lui".