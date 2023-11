Milan, Palmeri: “Maignan salvato dal Var: era un errore clamoroso!”

Tancredi Palmeri, giornalista anche di Sportitalia, ha postato sul proprio profilo X dei commenti su Lecce-Milan, in particolare su Maignan

Dopo la bella vittoria contro il PSG, il Milan sembrava aver passato il momento no. La partita contro il Lecce, invece, ha confermato un periodo molto complesso per i rossoneri. Al 'Via del Mare', il Diavolo ha buttato alle ortiche una vittoria e altri due punti. Ne ha parlato anche Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia. Ecco il suo parere su Maignan e Pioli.