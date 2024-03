“Devi morire…Pezzo di me**a”. Pulisic insultato dai tifosi della Lazio

La pagina Milan Pulse ha fatto una raccolta di questi vergognosi insulti con auguri di morte al giocatore e alla sua famiglia. "Devi morire cancro demmerda magari esplodi insieme alla tua famiglia", scrive un utente. E ancora: "Non ti auguro di morire, ma di soffrire lentamente giorno dopo giorno". E ancora: "Pezzo di merda devi crepare te e tutta la tua squadra, compreso il tuo allenatore". E ancora: "Devi finire tutti i tuoi soldi in medicine, a' cesso de merda, tu madre è morta". E ce ne saranno sicuramente tanti altri. Reazioni come al solito indecorose che non hanno nulla a che fare con il calcio. Pieno sostegno dalla redazione di PianetaMilan a Pulisic. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Di Bello polemiche e critiche: ma ha sbagliato davvero? Analisi del rigore e dei rossi