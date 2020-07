Lazio-Milan, Conti: “Le chiacchiere stanno a zero, continuiamo così”

MILAN NEWS – Una partita di amministrazione per Andrea Conti che, a differenza di quanto visto con l’Atalanta, si sta trasformando in un terzino conservatore, attento più alla fase difensiva che offensiva. Lazio-Milan ha visto i rossoneri trionfare per 3-0 all’Olimpico, un risultato che permette di proseguire la lotta per la conquista dell’Europa League. Il numero 12 lo sa e suona la carica, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Ecco il post.