Lazio-Milan 1-5, il club rossonero ricorda la netta vittoria del 2007 | VIDEO

MILAN NEWS – Domani sera alle 21:45, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-Milan. Un match difficile per il Diavolo, che arriva dal pareggio deludente in trasferta contro la Spal. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto evocare un ricordo dolce per affrontare la partita con la positività del caso. Correva l’anno 2007, quando il Milan di Ancelotti vinse nettamente per 5-1 grazie alle doppiette di Kakà e Gilardino e al gol di Ambrosini. Ecco gli highlights.

