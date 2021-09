L’arbitro Marika Galizia muore di parto a 27 anni. Il cordoglio del Milan

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto dedicare un pensiero a Marika Galizia, morta di parto a 27 anni. Il bimbo è grave

La notizia della morte di Marika Galizia ha sconvolto l'Italia intera. La donna, 27 anni, è morta poco dopo aver dato alla luce suo figlio all'ospedale San Paolo di Savona. Nulla lasciava presagire queso tragico epilogo, ma evidentemente il destino aveva altri programmi. Come se non bastasse rimangono critiche le condizioni del neonato, che sta lottando tra la vita e la morte da diverse ore. Un triste avvenimento che non ha lasciato indifferente il Milan che, attraverso il proprio profilo Twitter, si stringe attorno alla famiglia e al bimbo di Marika, che di professione faceva l'arbitro di calcio.