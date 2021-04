La carica di Theo Hernandez: “Si può cadere, ma rialzarsi è obbligatorio!”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha pubblicato un post in cui si mostra voglioso di reagire dopo le ultime prestazioni sottotono

Che tutto il Milan stia subendo un periodo assai negativo è sotto gli occhi di tutti, strano invece è vedere un Theo Hernandez così in difficoltà. Il terzino sinistro, dal suo arrivo in Italia, ha impressionato per rendimento, soprattutto offensivo, fatto di sgroppate irresistibili sulla fascia di competenza. Negli ultimi mesi, invece, l'ex Real Madrid sembra totalmente un altro giocatore. L'emblema del suo momento è rappresentato dal gol regalato a Fabio Quagliarella in occasione del match contro la Sampdoria a San Siro. Come scritto sul suo profilo social, il giocatore sembra voler fare autocritica e si fa forza con una frase motivazionale: "Si può cadere, ma alzarsi è obbligatorio!": Ecco il post. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan