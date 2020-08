Kjaer inaugura un campo per i ragazzi del Lund IF: “Grande giornata”

MILAN NEWS – Ieri Simon Kjaer è stato protagonista in Danimarca, dove ha inaugurato un campo da calcio in erba sintetica per i ragazzi del Lund IF, squadra in cui è cresciuto da bambino. Kjaer ha anche incontrato i bambini, da capitano della Danimarca oltre che da difensore del Milan, firmando autografi. Poi, oggi, su Twitter ha commentato il tutto, con evidente gioia ed emozione. Ecco le sue parole: “Bella giornata con l’inaugurazione di un nuovo campo in erba artificiale e con i bambini nel mio club d’infanzia Lund IF, dove sognavo di diventare un giorno un calciatore professionista”. Obiettivo raggiunto, come il rinnovo di contratto con il Milan. Ecco la foto e il tweet.

