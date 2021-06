Kessie, quale futuro? Il pittore lo dipinge con lo stemma del Milan (FOTO)

Franck Kessie rinnoverà il suo contratto con il Milan? Intanto il suo amico pittore vede il suo futuro colorato ancora di rossonero...

Un'estate di relax assolutamente meritato per Franck Kessie. Il 'Presidente' è stato uno dei calciatori più importanti della cavalcata Champions per il Milan. Le sue 37 presenze in campionato, condite da 13 gol e 6 assist, fanno ben capire il suo impatto straordinario per la squadra di Stefano Pioli. Un periodo di vacanza che è coinciso anche con il matrimonio con la sua Joelle. Proprio dopo la cerimonia, come sottolinea 'DerbyDerbyDerby', un suo amico pittore gli ha regalato un quadro che lo raffigura con la tuta del Milan. Chissà che possa essere una buona notizia per i tifosi del Milan, che aspettano con ansia il rinnovo del proprio numero 79. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo