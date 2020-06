Juventus-Milan, Paquetà: “Testa alta, cerchiamo di migliorare”

MILAN NEWS – Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano del Milan, ha commentato su Instagram il risultato di 0-0 della gara di ieri sera contro la Juventus. “Testa alta, cerchiamo di migliorare in ogni partita”, ha commentato il nazionale verdeoro. Una prestazione tutto sommato non negativa quella dei rossoneri ed in particolare di Paquetà che ha dovuto svolgere un costante lavoro di copertura sulla fascia destra, dovendo far fronte alle avanzate sia di Douglas Costa che Alex Sandro. Ecco il suo voto nelle nostre pagelle>>>

