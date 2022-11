Italia, Tonali rassicura: “Sto bene, fiero di far parte di questo gruppo”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale, ha pubblicato un post Instagram in cui rassicura tutti sul suo stato di salute

Sandro Tonali , sul finire del primo tempo dell'amichevole Albania-Italia, è caduto sbattendo la testa dopo un contrasto aereo con un avversario. Momenti di paura per il centrocampista del Milan, uscito dal campo con l'ausilio della barella. Gli accertamenti sostenuti nei momenti seguenti, per fortuna, hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione. Solo un brutto ricordo: Sandro sta bene .

Lo stesso Tonali, attraverso un post Instagram, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute, dicendosi orgoglioso di far parte del gruppo della Nazionale italiana. Questo il suo messaggio: "Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia".