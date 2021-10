Italia-Spagna 1-2, Bonucci: “Chiedo scusa: arrabbiato con me stesso”

Leonardo Bonucci, espulso al 42' di Italia-Spagna, semifinale di Nations League, ha fatto pubblica ammenda per l'episodio su 'Twitter'

Leonardo Bonucci, espulso al 42' di Italia-Spagna, semifinale di Nations League persa per 1-2 dagli Azzurri ieri sera a 'San Siro', ha fatto pubblica ammenda. Il difensore della Juventus, che per l'occasione ha indossato anche la fascia di capitano dell'Italia, ha infatti chiesto scusa ai tifosi italiani in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.