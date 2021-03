Italia, Donnarumma soddisfatto: “Primo passo, concentrati sulle prossime”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale, è intervenuto sui social per celebrare la vittoria contro l'Irlanda del Nord

Esordio vincente per l'Italia di Roberto Mancini contro l'Irlanda del Nord nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una prestazione non superlativa degli azzurri che comunque riescono ad avere la meglio per 2-0 grazie ai sigilli di Domenico Berardi e Ciro Immobile. Ottimo clean sheet per Gianluigi Donnarumma, decisivo in un'occasione in particolare che permette ai suoi di conservare il doppio vantaggio. A fine partita, attraverso i propri profili social, Gigio si dice già proiettato verso la prossima sfida e soddisfatto per questo 'primo passo'.