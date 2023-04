Inter-Monza 0-1, Galliani esulta alla sua maniera | FOTO

L' Inter cade in casa contro il Monza : il gol di Caldirola condanna Inzaghi al terzo KO di fila allo stadio San Siro. I nerazzurri perdono ancora punti e restano al quinto posto in classifica. Presente, allo stadio, anche un "vecchio" cuore rossonero, che ha esultato alla sua maniera.

L'ex rossonero, reso celebre dalle sue esultanze per i gol del Diavolo, continua a far parlare di sè anche per i gol del suo Monza. Specialmente se questi avvengono a San Siro contro l'avversaria di una vita come l'Inter. La squadra gestita da Galliani dà una mano anche al Milan: i nerazzurri restano al quinto posto, a due punti dai cugini rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, altra chance sprecata da De Ketelaere e Origi