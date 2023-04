Inter, Calhanoglu stuzzica il Milan: “Non abbiamo ancora finito”

Nella giornata di mercoledì 20 aprile l' Inter ha trovato un importante pareggio in casa con il Benfica , che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi alla semifinale di Champions League . Qui, come noto, gli uomini di Simone Inzaghi troveranno il Milan , che ha superato il Napoli , in un derby dal sapore nostalgico, che ricorda i confronti del 2003.

Una doppia sfida che si preannuncia emozionante e che già vede tifosi e giocatori in pieno clima derby. A dimostrarlo è stato un calciatore in modo particolare, Hakan Calhanoglu. L'attuale centrocampista dell'Inter ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una sua foto, accompagnata dalla didascalia "Non abbiamo ancora finito". Un evidente rimando alla semifinale di Champions League contro il Milan, sua ex squadra, e ad alcuni giocatori che negli ultimi mesi lo hanno stuzzicato o sono stati da lui citati. Champions League, le info sui biglietti per i derby >>>