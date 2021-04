Il Milan ricorda Cesare Maldini nell’anniversario della sua scomparsa

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare la leggenda Cesare Maldini nell'anniversario della sua scomparsa

Sono trascorsi esattamente 5 anni dalla scomparsa di Cesare Maldini. Il Milan, per l'occasione, ha omaggiato la leggenda rossonera con un post che celebra il suo ricordo. Cesare Maldini porta con sé un primato che nessuno potrà mai portargli via: è stato il primo capitano di una squadra italiana ad alzare al cielo la Coppa dei Campioni (edizione 1962/1963). Da calciatore, ha inoltre vinto 4 Scudetti e una Coppa Latina. Una carriera da allenatore che si è intrecciata con l'altra grande storia della sua vita: il sodalizio con il figlio Paolo. Una vera e propria dinastia iniziata proprio da nonno Cesare e che, come in una sceneggiatura da Oscar, continua ancora oggi con il nipote Daniel in campo. Paolo, dopo una carriera da calciatore senza eguali, sta facendo un lavoro egregio anche nelle vesti di direttore tecnico rossonero.