Il Milan non dimentica Montolivo… E gli regala la nuova maglia (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Montolivo quasi un anno fa (novembre 2019) ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio giocato. Ha indossato la maglia rossonera in 158 presenze, collezionando 10 gol. Il suo finale di carriera però è stato tutt’altro che positivo, si è lasciato male con il Milan per vari motivi.

A distanza di mesi si ritorna a parlare di Montolivo per un suo post social. Il Milan non si è dimenticato di lui, e gli ha regalato la nuova maglia 2020/2021, presentata ufficialmente oggi. “Grazie per questo bel regalo AC Milan”.

