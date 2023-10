Il destro di Ibrahimovic e non solo: il perfetto giocatore del Milan | VIDEO

Il profilo X di Goal ha pubblicato un video in cui si 'costruisce' il perfetto giocatore del Milan. Ecco le risposte del giovane tifoso

Il Milan ha avuto, nella sua lunga storia, davvero tanti campioni. Ma quale potrebbe essere il calciatore perfetto rossonero ? Il profilo X di Goal Italia ha pubblicato un video in cui si 'costruisce' proprio un ideale di giocatore del Diavolo, unendo 5 caratteristiche di 5 calciatori diversi . Ecco le risposte del giovane tifoso del Diavolo.

"Il perfetto calciatore del Milan qui al Club House 5". Ecco l'idea del giovane tifoso rossonero. Per il piede sinistro la scelta cade su Pato. Per quello destro Ibrahimovic. Sorpresa sulla velocità: il ragazzo sceglie Ronaldinho. Per quanto riguarda la forza la scelta cade su Paolo Maldini. Si chiude con il QI calcistico: quale migliore scelta di Andrea Pirlo. Scelte molto interessanti, anche se le possibilità, con tutti i grandi campioni passati al Milan, sono davvero infinite. LEGGI ANCHE: Il Milan, l'infortunio e il suo ruolo. Ecco le parole di Ismael Bennacer