Gol di Ibrahimovic! Ma non è Zlatan: la rete con il Frosinone

Meglio di così proprio non poteva cominciare la prima partita da titolare con la maglia del Frosinone di Arijon Ibrahimovic. Il giocatore, omonimo di Zlatan ex Milan, è in prestito dal Bayern Monaco. Il 17enne ha debuttato da titolare, dopo qualche minuti in Serie A, nella gara di Coppa Italia contro il Torino. Dopo soli 5 minuti dal fischio d'inizio, il giocatore ha trovato la rete. Ecco il video dal social X.