Ibrahimovic fa visita al Papa: “Pace e amore” (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic, attraverso i propri profili social, ha mostrato la foto di un incontro con il Papa. Che sorrisi!

Dio in visita al suo rappresentante sulla Terra. Scherzi a parte, Zlatan Ibrahimovic ha fatto visita al Papa come testimoniato da una foto pubblicata sui propri profili social. Un incontro che eleva sempre di più una personalità che non ha a che fare solo con il mondo del calcio. Un personaggio globale che arriva ovunque, non solo in campo. Ecco la foto che vede i due protagonisti, apparsi più sorridenti che mai.