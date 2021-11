Ibrahimovic e la foto con Djokovic: “Facci arrabbiare e te la faremo pagare”

Zlatan Ibrahimovic ha postato una foto insieme a Novak Djokovic, noto tifoso del Milan. E lo ha fatto nel suo solito modo

Dopo gli impegni con la sua Svezia, Zlatan Ibrahimović è tornato in Italia. L'attaccante del Milan ha sfruttato il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli per raggiungere Torino, sede delle Atp Finals. Qui Ibra ha incontrato il suo amico e noto tifoso rossonero Novak Djokovic. Per celebrare la bella giornata il classe 1981 ha postato una foto sui social e lo ha fatto alla sua maniera, con una simpatica didascalia: "Facci arrabbiare e noi te la faremo pagare". Ecco il post.