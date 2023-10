Hazard si ritira. Loftus-Cheek sui social: “Il migliore” | FOTO

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha voluto omaggiare il suo ex compagno di squadra Eden Hazard. Ecco il suo messaggio

Eden Hazard , ex giocatore, tra le altre, di Chelsea e Real Madrid, ha annunciato l'addio al calcio giocato a 32 anni. Il suo periodo più brillante è stato con la maglia dei blues. Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan, ha giocato anche con il belga. L'inglese lo ha voluto omaggiare con una storia su Instagram. Ecco la foto.

"Il migliore, goditi la tua vita lontano dal calcio". Un bel saluto da parte di Loftus-Cheek, per un calciatore che ha illuminato il calcio europeo e mondiale per anni. LEGGI ANCHE: La scelta del Milan, il Barcellona e l'arrivo in rossonero. Parla Reijnders