Giorgia Palmas compie gli anni: gli auguri del Milan su Twitter

NEWS MILAN – Oggi, giovedì 5 marzo 2020, giornata importante per Giorgia Palmas, volto femminile di ‘Milan TV‘: la splendida conduttrice, tifosa rossonera, festeggia infatti il suo 38° compleanno. Il Milan, attraverso un post sui propri account ufficiali sui maggiori social network, ha voluto augurare a Giorgia Palmas uno splendido compleanno.

Nel frattempo, sul fronte mercato, sembra quasi tutto fatto per l’approdo in rossonero, per la prossima stagione, del tecnico tedesco Ralf Rangnick. Per conoscere quali speciali punizioni aveva studiato a Lipsia per i calciatori indisciplinati, guardate questo video!!!

