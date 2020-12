Gerson vittima di razzismo, il Milan: “Il razzismo non ha posto nel calcio”

Milan, la posizione contro il razzismo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio. A niente, evidentemente, è servita la partita sospesa in Champions League tra Psg e Istanbul Basaksehir per lo stesso motivo. In Brasile, precisamente nel match tra Flamengo e Bahia, l’ex Roma è Fiorentina Gerson è stato vittima di discriminazione razziale. Un evento che non ha lasciato indifferente il Milan, sempre attento a combattere questa battaglia. Attraverso i propri profili social, il club rossonero ha scritto questa frase: “Non c’è spazio per il silenzio nella lotta al razzismo. Il razzismo non ha posto nel calcio, né altrove. Sii orgoglioso della tua eredità, sempre“.

Calciomercato Milan – Difensore, possibilità ex Juventus: le ultime >>>