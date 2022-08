Cardinale in vacanza col proprietario del Miami FC: “Gerry è un grande”

Riccardo Silva, presidente e comproprietario del Miami FC, ha pubblicato una foto sui social in compagnia di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird. L'imprenditore italiano è un grande tifoso del Milan e ci ha tenuto, in qualche modo, a rassicurare i tifosi rossoneri sulla bontà dell'investitore. Gerry Cardinale, infatti, nel mese di settembre dovrebbe completare il closing per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan.