Gabbia, un febbraio da ricordare: il tweet celebrativo del Milan (VIDEO)

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto dedicare un video celebrativo in onore di Matteo Gabbia, vero e proprio protagonista del mese di febbraio. Il difensore classe 1999, prodotto del vivaio della cantera rossonera, ha esordito in Serie A, debuttato in un match dal primo minuto e ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2024. Ecco il video del Milan in suo onore.

Intanto è ufficiale la scelta su Juventus-Milan di Coppa Italia: ecco la decisione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android