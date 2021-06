Francia, Maignan è un gatto in allenamento: ecco le super parate (Video)

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, si è scatenato in allenamento con la Francia. Che parate contro i compagni di squadra! Il video

Prima dell'inizio degli Europei il Milan ha cambiato pagina per quanto riguarda la porta. Dopo la decisione di Gianluigi Donnarumma di lasciare il club rossonero, la società ha subito ufficializzato l'acquisto di Mike Maignan dal Lille. Subito dopo questo step, il giocatore ha raggiunto il ritiro della nazionale francese per affrontare l'Europeo. I tifosi del Milan, a questo punto, si chiedono se il classe 1995 sarà davvero un sostituto all'altezza di Donnarumma. L'emittente francese 'Telefoot' ha pubblicato un video che mostra un Maignan più in forma che mai. Le parate contro il suoi compagni di squadra sono miracolose. Ecco il video. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.