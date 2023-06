Francia, Maignan è ‘Magic’: para un rigore a Dembele (VIDEO)

La Francia, al momento in ritiro per le qualificazione a Euro 2024, ha pubblicato la parata di Maignan sul rigore di Dembele

La Francia si trova in ritiro per preparare le partite di qualificazione in vista di Euro 2024. Tra le fila dei transalpini ci sono anche alcuni calciatori del Milan. In porta Mike Maignan che sarà il titolare dopo il ritiro di Hugo Lloris. L'account Twitter della Francia ha pubblicato un tweet per celebrare le gesta e le qualità di Magic Mike.