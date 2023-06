Kaká: “Complimenti Ederson e congratulazioni al Manchester City”

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, si è congratulato con il suo connazionale e con i 'Citizens' per la vittoria della Champions League

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, era stato vicino ad indossare la maglia del Manchester City nel gennaio 2009, quando era all'apice della sua carriera in rossonero. All'epoca, però, rifiutò le proposte dei 'Citizens' (che ancora non erano diventati una corazzata di livello mondiale) e rimase al Milan, salvo poi accettare la corte del Real Madrid sei mesi più tardi.