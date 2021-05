Festa della Mamma 2021, gli auguri del Milan sui social

Oggi è la Festa della Mamma e il Milan, attraverso i propri canali social ufficiali, ha voluto fare gli auguri a tutte le mamme del mondo!

"Un posto speciale nei nostri cuori è per tutte le mamme. Vi apprezziamo, sempre", il commento del club rossonero. Ecco come e dove vedere Juventus-Milan di stasera in tv e in streaming >>>