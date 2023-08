Ex Milan, Tonali punge sui social: “Chi ha detto che non rido?” | FOTO

Ormai Sandro Tonali rappresenta il passato del Milan. Il giocatore ha già esordito con la maglia del Newcastle e si prepara per giocare le sue prime partite in Premier League. Il centrocampista, però, è stato al centro di voci sulla sua poca voglia di lasciare Milano e di andare in Inghilterra. Sandro ha voluto rispondere sui social. Tonali ha pubblicato sulle sue storie di Instagram un post di Ginola. I due si sono scattati un selfie con la scritta: "Who say i dont't smile?", tradotto: "Chi ha detto che non rido?".