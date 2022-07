Ex Milan, Pato e Thiago Silva insieme in America: la foto sui social

Alexandre Pato ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae insieme a Thiago Silva, ex compagno ai tempi del Milan. I due si sono ritrovati in America. Pato milita nell'Orlando City, squadra della MLS, mentre Thiago Silva è in tournée negli USA con il Chelsea. Un'occasione per ricordare i bei vecchi tempi al Milan e con la nazionale del Brasile. Una foto nostalgica per i tifosi del Diavolo, che hanno potuto apprezzare il talento di entrambi specialmente nella stagione del diciottesimo scudetto. Nessuna frase nel post, solo due cuori che valgono più di mille parole: uno rosso e uno nero.